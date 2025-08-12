Bolu'da Orman Yangını: İtfaiye ve Mahalleli Seferber Oldu

Bolu'da Alpağut Mahallesi yakınlarında çıkan orman yangınına itfaiye ekipleri ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözler müdahale ediyor. Yangın, yerleşim alanlarına yakın bir bölgede çıktığı için mahalleli de kendi imkanlarıyla destek veriyor.

BOLU'da orman ve çalıların bulunduğu alanda yangın çıktı. Yerleşim alanlarına yakın olan yangını söndürmek için çalışma başlatıldı.

Alpağut Mahallesi 265 Sokak yakınlarında orman ve çalıların bulunduğu alanda, saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Mahallelinin ihbarıyla bölgeye çok sayıda itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözler sevk edildi. Ekipler, yangına müdahale etmeye başladı. Yerleşim alanlarına yakın olan yangını söndürmek için ekiplerin çalışması sürerken, vatandaşlar da bahçe hortumları ve kendi imkanlarıyla ekiplere destek veriyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
