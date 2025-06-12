Bolu'da Orman Yangını Erken Müdahale ile Söndürüldü
Bolu'nun Çaltepe Orman İşletme Şefliği sınırlarında çıkan orman yangını, muhtar ve vatandaşların hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı. Orman ekipleri de bölgede soğutma çalışmaları gerçekleştirdi.
Bolu'da çıkan orman yangını, erken müdahaleyle büyümeden söndürüldü.
Merkeze bağlı Çaltepe Orman İşletme Şefliği sınırlarında henüz bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı.
Alevler, Değirmenbeli köyü muhtarı ve vatandaşlar tarafından, Orman Genel Müdürlüğünce verilen su tankerleriyle hızlı müdahaleyle kontrol altın alındı.
Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de bölgede soğutma çalışması yaptı.