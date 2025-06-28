Bolu'da Orman Yangını: Ekipler Mücadele Ediyor
Bolu'nun Göynük ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale eden ekipler, bölgedeki alevlere karşı çalışma başlattı. Yangının çıktığı yer ve olayla ilgili detaylar aktarılıyor.
BOLU'nun Göynük ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler yangını söndürmek için çalışma başlattı.
Göynük ilçesinin Çatacık mevkiinde saat 14.30 sıralarında orman yangını çıktı. Yükselen dumanı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Göynük Orman İşletme Müdürlüğü'nden arazözler ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler alevlere müdahale ediyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel