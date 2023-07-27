Bolu'da orman yangını devam ediyor

Bolu'da yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor

BOLU - Bolu'da akşamüzeri saatlerinde etkili olan sağanak yağışla birlikte yıldırım düşen Göynük ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Yangın, Aşağıkınık köyü mevkiindeki ormanlık alanda başladı. Edinilen bilgiye göre, akşamüzeri saatlerinde etkili olan sağanak yağışın beraberinde Aşağıkınık köyü yakınlarında bulunan ormanlık alana yıldırım düştü. Yıldırım düşmesi neticesinde orman yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle yangın, ormanda yayıldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince kontrol altına alınan alevler, bir süre sonra yeniden etkili oldu. Engebeli arazide alevlere müdahale etmekte zorlanan ekipler, bölgeye helikopter desteği istedi. Bursa'dan gelen Orman Genel Müdürlüğü yangın söndürme helikopterinin desteğiyle alevleri söndürme çalışmaları sürüyor. Bolu merkez, Göynük, Mudurnu ve Seben ilçeleri ile Düzce'den gelen orman işletme müdürlüklerine ait arazözler de karadan çalışma yürütüyor.