Bolu'da Orman Yangını Çıktı

1) BOLU'DA ORMAN YANGINI

BOLU'nun Göynük ilçesi Tekirler köyü yakınlarında orman yangını çıktı. Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

Göynük ilçesi Tekirler köyü yakınlarındaki ormanda saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. Yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözler ve yangın söndürme helikopteri ile çok sayıda personel sevk edildi. Yangın bölgesine giden ekipler, havadan ve karadan müdahaleye başladı. Köyde yaşayanlar da yangın söndürme çalışmalarına destek verdi.