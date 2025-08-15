Bolu'da Orman Yangını Büyümeden Kontrol Altına Alındı

Bolu'da Orman Yangını Büyümeden Kontrol Altına Alındı
Bolu Gölköy Sulama Göleti mevkisinde çıkan yangın, vatandaşların ihbarı ile itfaiye ve orman ekipleri tarafından hızlı bir şekilde söndürüldü. Yangına hava destekli müdahale gerçekleştirildi.

Bolu'da ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Gölköy Sulama Göleti mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve orman ekipleri ile jandarma ve polis sevk edildi.

Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahale ettiği yangına havadan da yangın söndürme helikopteri destek verdi.

Alevler büyümeden yangını kontrol altına alan ekipler, soğutma çalışması yaptı.

Kaynak: AA / Zafer Göder - Güncel
