Bolu'da Orman Yangını: 25 Hektar Zarar Gördü

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Bolu'nun Göynük ilçesinde başlayan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor. 39 araç ve 136 personelle müdahale eden ekipler, yangının henüz tam olarak kontrol altına alınmadığını belirtiyor. Yangında 25 hektar alanın zarar gördüğü ifade ediliyor.

Bolu'da orman yangını (4)

Bolu'nun Göynük ilçesinde başlayan orman yangınını kontrol altına almak için ekipler 5 saattir havadan ve karadan çalışmalarını sürdürüyor. Yangında şu ana kadar ilk belirlemelere göre 25 hektar alan zarar gördü. Yangına 9 helikopter, 7 arazöz, 11 ilk müdahale aracı, 2 greyder, 1 treyler, 1 merdivenli söndürme aracı, 2 su ikmal aracı, 2 su tankeri ve diğer araçlarla birlikte toplam 39 araç ve 136 personel ile müdahale devam ediyor. Bölge halkı da traktör ve su tankerleriyle söndürme çalışmalarına destek veriyor.

'TAM KONTROL ALTINA ALINMIŞ DEĞİL'

Göynük Belediye Başkanı Ali Oral, yangının henüz kontrol altına alınamadığını açıklayarak, "Burası Çatacık, Sünnetli köyü arasında bir tepe. Devam ediyor şu anda yangın. Kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Helikopterler şu anda müdahale ediyor. Tam kontrol altına alınmış değil. Köyler tehlikede değil. 20- 25 hektar aralığında bir alanın zarar gördüğü tahmin ediliyor. Köylerde şu an bir tahliye durumu söz konusu değil. Çatacık köyü çok yakın ama rüzgar ters yönden estiği için bir müdahale yapılması söz konusu değil. Yapraklı tarafına da epey bir mesafe var, oranın da önünü kesmeye çalışıyorlar" diye konuştu.

HABER-KAMERA: Oğuzhan EKE/GÖYNÜK(Mudurnu),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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