Bolu'da orman yangını 2'nci gününde (5)

BAKAN YUMAKLI: GERÇEKTEN ÇOK BÜYÜK BİR ALAN

Bolu'nun Göynük ilçesinde dün başlayan orman yangınına müdahale devam ediyor. Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Bolu Valisi Erkan Kılıç ile birlikte yangın söndürme çalışmalarını inceleyen Bakan Yumaklı, daha sonra kriz merkezinde ekiplerden bilgi aldı. Ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Yumaklı, yanan alana müdahalenin arazi şartları nedeniyle zor olduğunu belirterek, "Bu sabah Çanakkale'den yaptığımız bilgilendirmede, yangının kontrol altına alındığını söylemiştim. Dün başlayan diğer büyük bir yangın şu an içinde olduğumuz yangın Göynük'te çıktı. Çok kısa bir sürede 30 kilometrelik bir alanı şu an için etkileyecek boyuta geldi. Çok ciddi güç yığmış olmamıza rağmen alanın genişliği, çok sarp olması, yarıklar olması, dik kayalıklar olması müdahaleyi çok güçleştiriyor. Şu anda 11 helikopter, 118 kara aracı ve 601 personelle, bunun dışında diğer kurum ve kuruluşlarımızın da bize desteği var. Gece boyu müdahale sürmüştü, gün boyu da sürdü. Bu gece boyunca devam edecek. Gerçekten çok büyük bir alan. Dağınık bir müdahale şekli maalesef. Tabii burada sonuç ala ala gidiyor arkadaşlarımız. Çok şükür can kaybımız yok. Ayvatlar Mahallesi, Umurlar, Yeniköy ve Seferler Mahallesi tedbiren tahliye edilmiş durumda. Yine tedbir amaçlı Göynük- Nallıhan yolu da trafiğe kapatıldı" dedi.

İZMİR'DEKİ YANGIN

Yumaklı, dün saat 21.10'da İzmir Yamanlar'da da yangın çıktığını hatırlatarak, "Gece boyu onunla da uğraştık ve o müdahaleler sonucunda da belli bir enerji düşüklüğüne getirmiştik. Sabah 10.14'te bu yangına 2 kilometre ötede yeni bir yangın çıktı. Buna da 4 dakika içinde müdahale edildi. Birbirine yakın iki yangın. 4 tanker uçağı, 15 helikopter, 70 kara aracı ve yaklaşık 450 personelle kontrol altına almak için çalışıyoruz. Burada da yine çok şiddetli rüzgar bizim çalışmalarımızı zaman zaman engelledi. Yamanlar mevkisindeki yangınların yerleşim yerlerine çok yakın olması bizi ilk başta çok yoğun bir şekilde buralara sevk etti. Çok şükür herhangi bir can kaybımız yok. Ancak 16 ev yandı, 87 ev boşaltıldı, 44 iş yeri de tahliye edildi. Yine burada da Valiliğimiz, Orman Genel Müdürlüğümüz, AFAD, ilgili kurumlar, yerel yönetimler hep birlikte yoğun bir şekilde gayret ediyorlar. İzmir'de 3. bir yangınımız daha var. Saat 15.36'da Beydağ'ında meydana geldi. Yine burada da ilk müdahale 6 dakika sonra yapıldı. Burada da 3 uçak, bir helikopter sevk ettik. Maalesef burası da kırsal alanda başlayıp orman alanına sirayet eden bir yangın" diye konuştu.

'BUGÜN 47 YANGIN ÇIKTI'

Bugün ülke genelinde 47 farklı yangın çıktığını belirten Yumaklı, "Bugün şu ana kadar ülke genelinde orman ve kırsal yangını olmak üzere küçükleri hiç bahsetmiyorum. Belli bir seviye üzerinde yaklaşık 47 yangın çıktı. Bunların 30'u kontrol altına alındı. 17'sine müdahalelerimiz devam ediyor. Ben size sadece büyük olanlardan bahsettim. Bu yangınların arasında büyüme potansiyeli olan Aydın Didim Ak Yeniköy'de 12.56'da çıkan bir yangın vardı. Buna da 13.05'de ilk müdahale yapıldı. 3 uçak, 5 helikopter, 27 kara aracı ve 155 personel sevk ettik. Yine bu yangında, kırsal alanda başlayıp maalesef orman alanına sirayet eden bir yangın. Ben bütün bu yangınlardan etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Bizler burada olacağız, yangın sönene kadar buradayız" dedi.

'BÜTÜN İLGİLİ KURUM VE KURULUŞLAR ALARMA GEÇTİ'

Yumaklı, kötü niyetli bazı kişilerin dezenformasyon yaptığını belirterek, "Biz onlarla mücadele etmek yerine yangınla mücadele etmeyi seçiyoruz. Ancak hakikaten bizlerin de çalışmalarını güçleştirici ya da kamuoyunda hassasiyeti yükseltici bu dezenformasyonların bu ülkeyi seven hiç kimseye faydası yok. Vatandaşlarımızdan bizlerin ya da resmi kurumların yaptığı açıklamaların dışında hiç kimseye hiçbir açıklamaya, hiçbir habere itibar etmemelerini özellikle istirham ediyorum. Tekrar olsa da yine dünden bu yana yapmış olduğumuz diğer bir uyarıyı tekrar edelim. Bugün, yarın, pazar günü ve hatta önümüzdeki haftanın tamamı için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ndeki arkadaşlarımız, bizlere çok yüksek risk derecesi olduğunu bildirdiler. Orman teşkilatı olarak alarma geçtik. Bütün ilgili kurum ve kuruluşlar alarma geçti" ifadelerini kullandı.

YANGININ SEBEBİ ANIZ ATEŞİ; GÖZALTILAR VAR

Bolu Göynük'teki yangının sebebinin yakılan anız ateşi olduğunu belirten Yumaklı, "Bizler ne yaparsak yapalım sizlerin yardımı olmadan herhangi bir şekilde başarılı olamayız. Neden? Şu anda içinde bulunduğumuz ve hakikaten hiçbirimizin görmek istemeyeceği görüntüleri oluşturan yangın maalesef ki bir tarladaki anızın yakılmasından meydana geldi. Bununla ilgili de ilgili kişiler gözaltına alınmış durumda. Basit bir şeyin nelere mal olacağını hepimizin tekrar düşünmesi lazım. Lütfen en azından bir hafta boyunca kapalı alanların dışında hiçbir ateş yakılmasın. Mümkünse ateş yanmaya sebebiyet verecek herhangi bir ortam oluşturulmasın. Ben tekrar geçmiş olsun diliyorum, bütün vatandaşlarımıza zaman içerisinde bu bilgilendirmelerimize devam edeceğiz. Dezenformasyona dikkat. Lütfen bizim açıklamalarımızı resmi kurumların açıklamalarını dikkate alın" dedi.