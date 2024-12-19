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Bolu'da Orman Köylülerine 22 Milyon Lira Kredi Desteği

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Bolu Orman Bölge Müdürü Mahmut Şentürk, 2024 yılında 348 aileye dış cephe mantolama ve katı yakıt kalorifer sistemi kredisi olarak 22 milyon 963 bin lira verildiğini duyurdu. Kredilerin yüzde 20'si hibe olarak verilirken, orman köylülerinin 5 yıl vadeyle faizsiz geri ödeyeceği belirtildi.

Bolu Orman Bölge Müdürü Mahmut Şentürk, 2024 yılında kentte 348 aileye dış cephe mantolama ve katı yakıt kalorifer sistemi kredisi kapsamında 22 milyon 963 bin lira verildiğini bildirdi.

Şentürk, yaptığı yazılı açıklamada, Orman ve Köy İlişkileri (ORKÖY) kredileri ile ormanların korunması, geliştirilmesi ve işletilmesi için orman köylüsünün sosyoekonomik projelerle desteklenmesinin amaçlandığını belirtti.

Orman köylüsüne destek olunurken bir yandan da ülke ekonomisine katkı sağlandığını vurgulayan Şentürk, ihtiyaç doğrultusunda orman köylüleri için yeni projeler geliştirerek daha müreffeh şartlara ulaşmaları için gayret gösterdiklerini kaydetti.

Şentürk, Bolu'da 2024 yılında ORKÖY projeleri kapsamında 348 aileye yüzde 20'si hibe 22 milyon 963 bin lira dış cephe mantolama ve katı yakıt kalorifer sistemi kredi desteği verdiklerini kaydetti.

Bu kredilerin 4 milyon 593 bin lirasının hibe olduğunu aktaran Şentürk, orman köylülerinin kredilerini faizsiz 5 yıl vadeyle geri ödeneceğini belirtti.

Şentürk, 2025 yılında da kredi desteğinin devam edeceğini ifade etti.

Kaynak: AA / Zafer Göder - Güncel
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