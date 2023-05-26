Bolu'da ölümlü bıçaklı kavgaya ilişkin 2 sanığın yargılanması sürdü

Bolu'da tartıştığı 2 kardeşten birini öldürdüğü, diğerini yaraladığı gerekçesiyle hakkında dava açılan sanık ile ona yardım ettiği iddia edilen kişinin yargılanmasına devam edildi.

Bolu'da tartıştığı 2 kardeşten birini öldürdüğü, diğerini yaraladığı gerekçesiyle hakkında dava açılan sanık ile ona yardım ettiği iddia edilen kişinin yargılanmasına devam edildi.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "kasten öldürme" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan yargılanan Sefa C. (28) tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Olayda bıçakla yaralanan Muhammed A. ve yakınları ile taraf avukatları salonunda hazır bulundu.

Hakkında "suçluyu kayırma" suçundan dava açılan ve bir önceki duruşmada hakkında zorla getirme kararı çıkarılan Tolga B. (28) ise duruşmaya katılmadı.

Ağabeyinin hayatını kaybettiği kavgada yaralanan M.A. ifadesinde, "Olaydan şans eseri yaralı olarak kurtuldum. Gözlük kılıfı sayesinde hayatta kaldım. Montum, gözlük kılıfı ve gözlüğün sert plastiği beni korudu. Kalbimin üzerindeki iç cebimde gözlük olmasaydı ben de hayatta olmayacaktım. Sonuna kadar davacıyız, gereken neyse yapılsın." diye konuştu.

Tutuklu sanık Sefa C. ise önceki ifadesini tekrar etti.

Duruşma, dava kapsamında "suçluyu kayırma" suçundan firari olan Tolga B'nin duruşmaya zorla getirilmesi ve eksiklerin hususların tamamlanması için ertelendi.

Olay

Tabaklar Mahallesi Reşat Aker Sokak'ta, 24 Şubat 2022'de Beyazıt Bestami A. ve kardeşi Muhammed A. ile Sefa C. arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Sefa C. yanındaki bıçakla kardeşleri çeşitli yerlerinden yaralayarak kaçmıştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırılan kardeşlerden Beyazıt Bestami A. müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Olayla ilgili gözaltına alınan Sefa C, Tolga B, U.G. (18) ve İ.B. (21) adliyeye sevk edilmiş, Sefa C. tutuklanmıştı.