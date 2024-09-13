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Bolu'da okul inşaatında kavga: 1 kişi tabancayla yaralandı

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Bolu'da bir okul inşaatında çalışan işçilerle müteahhit ve beraberindekiler arasında çıkan kavgada 1 kişi tabancayla yaralandı, 5 kişi ise darp sonucu yaralandı. Kavga anları kameraya yansırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

BOLU'da bir okul inşaatında çalışan işçilerle, müteahhit ve beraberindekilerin karıştığı kavgada 1 kişi tabancayla 5 kişi ise darp sonucu yaralandı. Kavga, kamerayla görüntülendi.

Olay, saat 13.00 sıralarında Sümer Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir okul inşaatında meydana geldi. Paralarını alamadığını iddia eden işçilerle müteahhit ve beraberindeki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek taşlı, sopalı kavgaya dönüştü. Bu sırada bir işçi, yanındaki tabancayı ateşledi. Tabancadan çıkan mermi, Ömer Faruk A.'nın (23) sağ koluna isabet etti. İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ömer Faruk A., sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kavgada taş, sopa ve darp nedeniyle yaralanan 5 kişi de hastaneye götürüldü.

Kavgaya karışan 20'ye yakın kişi polis tarafından gözaltına alındı. Kavga anları kameraya yansırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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