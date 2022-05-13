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Bolu'da öğrencilere kaynak kitap dağıtıldı

AA - Zafer Göder - Güncel
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Bolu'da öğrencilere kaynak kitap dağıtıldı

Bolu'da, öğrencilere Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan kaynak kitaplar dağıtıldı.

BOLU (AA) - Bolu'da, öğrencilere Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan kaynak kitaplar dağıtıldı.

Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ve ilkokul 2. sınıftan lise son sınıfa kadar tüm kademe ve sınıf seviyesindeki öğrencilere gönderilen kaynak kitaplar, Bolu Valisi Ahmet Ümit'in katılımıyla öğrencilere verildi.

Atatürk Ortaokulu'ndaki dağıtım töreninde çalışma soruları, örnek sorular, etkileşimli sorular, tekrar testleri, LGS kasım ayı örnek soru kitapçığı ve YKS'ye yönelik TYT, AYT ve YDT örnek soru kitapçıklarının yer aldığı yardımcı kaynak destek paketi Vali Ümit ve Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerince öğrencilere dağıtıldı.

Kaynakları ücretsiz olarak tüm öğrencilere ulaştıran Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ekim ayından itibaren dağıtılan yardımcı kaynak sayısının yurt genelinde 36 milyona ulaştığı belirtildi.

AA / Zafer Göder - Güncel

milli eğitim bakanlığı, Bolu, Güncel, Haberler

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