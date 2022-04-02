Bolu'da öğrenciler, Seben Fosil Araştırma Ormanı'nı ziyaret etti - Haberler

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Bolu'da öğrenciler, Seben Fosil Araştırma Ormanı'nı ziyaret etti

AA - Zafer Göder - Güncel
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Bolu'da öğrenciler, Seben Fosil Araştırma Ormanı'nı ziyaret etti

Bolu'nun Seben ilçesinde eğitim gören ortaokul ve lise öğrencileri, ilçedeki Fosil Araştırma Ormanını ziyaret etti.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Bolu'nun Seben ilçesinde eğitim gören ortaokul ve lise öğrencileri, ilçedeki Fosil Araştırma Ormanını ziyaret etti.

Orman Haftası etkinlikleri kapsamında, Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü tarafından çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Özellikle öğrencilerin doğanın oluşumuyla ilgili bilgilendirilmesi kapsamında Seben Fosil Araştırma Ormanı'na gezi düzenlendi.

Seben Kaymakamı Süleyman Bakan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Rıfat Orhan, Seben Orman İşletme Müdürü Osman Kara ve öğretmenlerin da katılım sağladığı etkinlikte, öğrencilere ormanlar ve ormancılığın önemi hakkında bilgi verildi.

Arazi gezisi sonrası öğrencilere fidan dağıtıldı.

AA / Zafer Göder - Güncel

Araştırma, Hisarcık, Seben, Bolu, Güncel, Haberler

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