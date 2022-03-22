Bolu'da öğrenciler deprem bilincini eğitim tırında öğreniyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bolu'da öğrenciler deprem bilincini eğitim tırında öğreniyor

AA - Zafer Göder - Güncel
 - Güncelleme:
Bolu'da öğrenciler deprem bilincini eğitim tırında öğreniyor

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) Deprem Simülasyon Tırı, Bolu'da eğitimlere başladı.

BOLU (AA) - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) Deprem Simülasyon Tırı, Bolu'da eğitimlere başladı.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığınca 2022 yılının "Afet Tatbikat Yılı" ilan edilmesiyle vatandaşları bilinçlendirme çalışmalarına hız verdi.

Bu kapsamda kente getirilen Deprem Simülasyon Tırı'nın ilk durağı 50. Yıl İlkokulu oldu.

Öğrenciler Türkiye'de yaşanmış büyük depremlerin şiddetinde sarsıntıların canlandırıldığı simülasyon tırında, deprem konusunda hem teorik hem de pratik eğitim alıyor.

Deprem anında doğru davranış şekillerinin deneyimle kazanılması amaçlanarak, gerçeğe en yakın deprem tecrübesi yaşatılarak öğrencilerde afet farkındalığının oluşmasını sağlayacak tır, 26 Mart'a kadar Bolu'da bulunacak.

Tır, yarın Yunus Emre İlköğretim Okulu, 24 Mart'ta Mevlana İlköğretim Okulu, 25 ve 26 Mart tarihlerinde ise Batı Karadeniz Kariyer Fuarı kapsamında Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gölköy Yerleşkesi'nde ziyaretçileri ağırlayacak.

Bolu'da öğrenciler deprem bilincini eğitim tırında öğreniyor

Bolu'da öğrenciler deprem bilincini eğitim tırında öğreniyor

Bolu'da öğrenciler deprem bilincini eğitim tırında öğreniyor

Bolu'da öğrenciler deprem bilincini eğitim tırında öğreniyor

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

AA / Zafer Göder - Güncel

Deprem, Mart, AFAD, Bolu, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title