Bolu'da öğrenci servisleri denetlendi
AA - Zafer Göder - Güncel
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Bolu'da öğrenci servisleri denetiminde kurallara uymadığı tespit edilen bir sürücüye 1166 lira ceza kesildi.
BOLU (AA) - Bolu'da öğrenci servisleri denetiminde kurallara uymadığı tespit edilen bir sürücüye 1166 lira ceza kesildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde, 24 okula hizmet veren 97 öğrenci servisi kontrol edildi.
Denetimlerde bir kişiye geçerlilik süresi dolan sürücü belgesiyle araç kullanmak ve "dur" işaretini yanlış kullanmaktan 1166 lira ceza uygulandı.
AA / Zafer Göder - Güncel