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Bolu'da Odunlukta Yangın Çıktı

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Yeniçağa ilçesindeki bir odunlukta çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Henüz sebebi belirlenemeyen yangında odunlukta hasar meydana geldi.

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde odunlukta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kemaller köyünde bir odunlukta, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Yeniçağa ve Gerede ilçelerinden itfaiye ekipleri ile Gerede Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın odunlukta hasara yol açtı.

Kaynak: AA / İsmail Kabasakal - Güncel

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