Bolu'da Odunlukta Çıkan Yangın Söndürüldü

Bolu'da odunlukta çıktıktan sonra eve, samanlığa ve depoya sıçrayan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

Merkeze bağlı Demirciler köyünde Mehmet C'ye ait odunlukta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, kısa sürede bitişikteki samanlığa, 2 katlı ev ve depoya sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bazı vatandaşlar, tehlikeli olmasına rağmen yanan evin çatısına çıkıp kiremitleri kaldırarak, yangına müdahalede bulunan itfaiye erlerine yardım etti.

Kontrol altına alınan yangında 2 katlı ahşap evde hasar oluştu, samanlık, odunluk ve depo kullanılamaz hale geldi.

Ekipler, yangın alanında bir süre soğutma çalışması yaptı.