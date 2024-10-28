Bolu'da Odunlukta Çıkan Yangın Evi de Sardı

BOLU'nun Sultanbey köyünde bir odunlukta çıkan yangında ev, samanlık, ve depo da yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 18.15 sıralarında Sultanbey köyünde meydana geldi. Köyde Hüseyin Y. ile Nazmi Y.'ye ait odunlukta yangın çıktı. Ahşap odunlukta başlayan yangın kısa sürede büyürken olay yerine itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ahşap odunluğu saran alevler bitişiğinde bulunan ev, samanlık ve depoya sıçradı. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken köylülerde yangını söndürmek için seferber oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın bir saatte kontrol altına alındı. Yangında ev, samanlık, odunluk ve depo yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangında dumandan etkilenen 2 kişi ise sağlık ekipleri tarafından tedavi altına alındı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

HABER-KAMERA: Mutlu YUCA/BOLU