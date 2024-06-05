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Bolu'da Mutlu Çarşamba Projesi Kapanış Etkinliği Gerçekleştirildi

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Bolu'da Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Mutlu Çarşamba projesinin kapanış etkinliği Karaçayır Atletizm Pisti'nde gerçekleştirildi. 100 özel bireyin katıldığı etkinlikte kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikler düzenlendi.

Bolu'da, Gençlik ve Spor Bakanlığınca özel bireylere yönelik düzenlenen "Mutlu Çarşamba" projesinin kapanış etkinliği gerçekleştirildi.

Karaçayır Atlatizm Pistinde düzenlenen projenin kapanış etkinliğine, yaşları 3 ila 30 arasında olan 100 özel birey katıldı.

Özel öğrencilere yönelik kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklerin gerçekleştirildiği projenin kapanış programı, şenlik havasında geçti.

Etkinlikte doyasıya eğlenen özel bireyler, çeşitli gösteriler sundu.

Kaynak: AA / Güncel

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