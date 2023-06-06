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Bolu'da mutfak tüpünün patlaması sonucu iş yerinde hasar oluştu

Bolu'da mutfak tüpünün patlaması sonucu iş yerinde hasar oluştu

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Bolu'da mutfak tüpünden sızan gaz sızıntısı nedeniyle meydana gelen patlamada iş yeri hasar gördü.

Bolu'da mutfak tüpünden sızan gaz sızıntısı nedeniyle meydana gelen patlamada iş yeri hasar gördü.

Aktaş Mahallesi Akıncı Sokak'ta iş yerindeki mutfak tüpünden kaynaklı gaz sızıntısı nedeniyle patlama meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Patlamada can kaybı ve yaralanan olmazken, iş yerinin camları kırıldı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel

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