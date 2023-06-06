Bolu'nun Kültür Mahallesi'nde bulunan oyun parkının bir kısmına muhtarlık binası yapılması için çalışma başlatılması mahalle halkını ayağa kaldırdı. Mahalleli, parkın dış kısmında bulunan muhtarlık binasının park alanına koyulmasına tepki göstererek, 'Deprem olduğunda biz bu boş alana çıkıyoruz. Muhtarlık binası 20 metre ileride var zaten' dedi.

Bolu'da 'muhtarlık binası' krizi: Mahalleli ayaklandı

BOLU - Bolu'nun Kültür Mahallesi'nde bulunan oyun parkının bir kısmına muhtarlık binası yapılması için çalışma başlatılması mahalle halkını ayağa kaldırdı. Mahalleli, parkın dış kısmında bulunan muhtarlık binasının park alanına koyulmasına tepki göstererek, "Deprem olduğunda biz bu boş alana çıkıyoruz. Muhtarlık binası 20 metre ileride var zaten" dedi.

Bolu'nun Kültür Mahallesi'nde mahalleli ayaklandı. Edinilen bilgiye göre, Genç Osman Sokak üzerinde bulunan park geçtiğimiz aylarda yenileme çalışması yapılmak üzere malzemeleri söküldü. Mahalle halkı yeni park yapılacak diye sevinç yaşarken, öğle saatlerin iş makinelerini görünce şoke oldu. Bolu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı iş makinelerinin temel kazdığını fark eden vatandaşlar, muhtarlık binasının mevcut parkın bir bölümüne yapılmasına tepki gösterdi. İş makinelerinin çalışmalarını engelleyen mahalleli, zabıta ekiplerine durumu bildirdi. İş makineleri zabıta eşliğinde bölgeden ayrıldı. Vatandaş, parkın 20 metre ilerisinde muhtarlık binasının bulunduğunu ve oyun parkının bir kısmına binanın yapılmasının gereksiz olduğunu ifade etti.

Parkın hemen yakınında bir noktada evi bulunan Mehmet Yaman isimli vatandaş, "Park yapılacak, park yenilenecek dediler. Ama buraya muhtarlık binası yapacaklarmış. Vatandaş olarak biz bu muhtarlık binasını istemiyoruz. Biz deprem olduğunda bu parka çıkıyoruz. O yüzden de buraya muhtarlık binasının yapılmasını istemiyoruz. Hali hazırda zaten burada muhtarlık binamız var. Parkın 15-20 metre ilerisinde muhtarlık binamız var. Buraya neden bir muhtarlık binası yapma gereksinimi duydular ben anlamadım. Bütün binaların iç kısmında bir muhtarlığın ne işi var?" dedi.

İsmini vermek istemeyen bir vatandaş ise, boş alanın bu şekilde değerlendirilmesine tepki göstererek, "Yarın, bir gün deprem olacak belki biz buraya çadır kuracağız. Kapımızın önü burası. Nereye gidelim? Kapımızın önüne belki çadır kuracağız" diye konuştu.

Ayrıca projede muhtarlık binası, mevcut park alanının bir kısmına yapıldığı ve parkın diğer kısımlarında bankların kaldırılarak genişletildiği görüldü.