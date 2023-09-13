Bolu'da Mudurnu-Bolu yolu üzerinde geniş çaplı narkotik denetimi yapıldı

Bolu'nun alternatif giriş noktalarından biri olan Mudurnu- Bolu yolu üzerinden şehre giriş yapan araçlara yönelik Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri geniş çerçeveli denetim yaptı.

Edinilen bilgiye göre, Bolu İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler şehirde güvenliği ve huzuru sağlamak için denetimlerini sıkılaştırdı. Polis ekipleri tarafından trafik ve asayiş uygulamalarının yanı sıra Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de oluşturulan kontrol noktalarında denetimler yaptı. Okulların bulunduğu alanlarda denetimlerini artıran narkotik ekipleri şehrin alternatif giriş noktalarından biri olan Mudurnu-Bolu yolu üzerinden şehre giriş yapan araçlara yönelik geniş çerçeveli denetim yaptı. Polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde özel eğitimli narkotik köpeği de hazır bulundu. Narkotik ekipleri araçların içini ve bagaj kısmını ararken araçlarda bulunan sürücü ve yolcularında üzerini arayarak kimliklerini kontrol ettiler.

Yapılan denetimlerde herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı. - BOLU