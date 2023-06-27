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Bolu'da Motosikletli Kaza: 3 Yaralı

Bolu'da Motosikletli Kaza: 3 Yaralı

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Bolu'da motosikletle hafif ticari aracın çarpıştığı kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Kazada motosiklet sürücüsü ile çarpmanın etkisiyle refüjdeki direk ve tellere çarpan aracın sürücüsü ve yanındaki İ.Y. yaralandı.

Bolu'da motosikletle hafif ticari aracın çarpıştığı kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

D-100 kara yolu İstanbul istikametinde seyreden L.Ö. idaresindeki 14 GG 290 plakalı motosiklet, Paşaköy mevkisinde önünde seyreden K.Y. yönetimindeki hafif ticari araca arkadan çarptı.

Kazada motosiklet sürücüsü ile çarpmanın etkisiyle refüjdeki direk ve tellere çarpan aracın sürücüsü ve yanındaki İ.Y. yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Zafer Göder - Güncel

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