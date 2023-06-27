Bolu'da Motosikletli Kaza: 3 Yaralı

Bolu'da motosikletle hafif ticari aracın çarpıştığı kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Kazada motosiklet sürücüsü ile çarpmanın etkisiyle refüjdeki direk ve tellere çarpan aracın sürücüsü ve yanındaki İ.Y. yaralandı.