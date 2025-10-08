Bolu'da Motosikletle Tehlikeli Sürüşe 49 Bin TL Ceza
Bolu'da D-100 kara yolunda motosikletini yüzüstü kullanarak trafiği tehlikeye düşüren kasksız sürücü S.U.'ya 49 bin 680 TL ceza kesildi. O anlar sosyal medyada paylaşıldı.
BOLU'da D-100 kara yolunda motosikletini yüzüstü üzerine uzanıp kullanarak trafiği tehlikeye düşüren kasksız sürücüye 49 bin 680 TL ceza kesildi.
D-100 kara yolunda yüzüstü üzerine uzandığı motosikletle araçların sağından hızla geçerek trafiği tehlikeye düşüren sürücü, yoldan geçen sürücüler tarafından görüntülendi. O anların sosyal medyada paylaşıldı. Polis ekipleri, görüntülerden kimliğini belirlediği S.U.'ya 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan 49 bin 680 TL para cezası kesti. S.U. hakkında ayrıca adli işlem başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel