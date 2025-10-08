Haberler

Bolu'da Motosikletle Tehlikeli Sürüşe 49 Bin TL Ceza

Bolu'da Motosikletle Tehlikeli Sürüşe 49 Bin TL Ceza
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'da D-100 kara yolunda motosikletini yüzüstü kullanarak trafiği tehlikeye düşüren kasksız sürücü S.U.'ya 49 bin 680 TL ceza kesildi. O anlar sosyal medyada paylaşıldı.

BOLU'da D-100 kara yolunda motosikletini yüzüstü üzerine uzanıp kullanarak trafiği tehlikeye düşüren kasksız sürücüye 49 bin 680 TL ceza kesildi.

D-100 kara yolunda yüzüstü üzerine uzandığı motosikletle araçların sağından hızla geçerek trafiği tehlikeye düşüren sürücü, yoldan geçen sürücüler tarafından görüntülendi. O anların sosyal medyada paylaşıldı. Polis ekipleri, görüntülerden kimliğini belirlediği S.U.'ya 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan 49 bin 680 TL para cezası kesti. S.U. hakkında ayrıca adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump, Hamas'ı ikna etmemizi rica etti

Erdoğan, o iddiayı doğruladı: Evet, Trump'ın bir ricası oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kerem Aktürkoğlu, Avrupa'da ilk 5'te

Kerem Avrupa'yı salladı
Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu! Listede Derin Talu ve Deren Talu da var

"Sütyen bulamıyorum" yorumuyla gündem olan ünlü isim de gözaltında
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.