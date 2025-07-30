Bolu'da Motosiklet ve Taksi Çarpıştı: Sürücü Yaralandı

Bolu'da Motosiklet ve Taksi Çarpıştı: Sürücü Yaralandı
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Bolu'da bir motosiklet ile taksinin çarpışması sonucu motosikletin sürücüsü yaralandı. Olay sonrası sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Bolu'da taksiyle çarpışması sonucu yaralanan motosikletin sürücüsü tedavi altına alındı.

Semerkant Mahallesi Gezek Sokak'ta M.R.D. idaresindeki 14 ADN 282 plakalı motosiklet ile E.Ç. yönetimindeki 14 T 0118 plakalı taksi çarpıştı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Zafer Göder - Güncel
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