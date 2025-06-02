Bolu’da Motosiklet Sürücüsü Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti
Bolu'da otomobilin motosiklete çarpması sonucu ağır yaralanan 35 yaşındaki Erman Y., hastanede hayatını kaybetti.
Bolu'da otomobil ile çarpışması sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü hastanede yaşamını yitirdi.
Yedigöller yolunda dün, 14 ABT 396 plakalı motosikletiyle, karşı yönde giden E.İ. idaresindeki 14 BZ 949 plakalı otomobille çarpışarak ağır yaralanan Erman Y. (35), kaldırıldığı hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel