Bolu'da Motosiklet Kazasında 4 Yunus Polisi Yaralandı

Bolu'da iki motosikletin devrilmesi sonucu 4 yunus polisi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, yaralılar hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

D-100 kara yolundan Bolu Dağı istikametine seyreden iki motosikletli yunus ekibi, Beşkavaklar Mahallesi'nde ıslak zemin nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler dahil 4 yunus polisi yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Bolu İzzet Baysal Eğitim Araştırma ve İzzet Baysal Köroğlu Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırıldı.

Kazada yaralan 4 yunus polisinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel
