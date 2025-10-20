Bolu'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hastaneye Kaldırıldı
Bolu'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü S.K. (17) hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza, Aşağısoku Mahallesi Adliye Kavşağı'nda meydana geldi ve sağlık durumu iyi olduğu bildirildi.
Aşağısoku Mahallesi Adliye Kavşağı'nda S.K. (17) idaresindeki 14 BU 121 plakalı motosiklet ile kavşaktan dönen A.T. yönetimindeki 81 ADL 415 plakalı otomobil çarpıştı. Sürücü S.K. kazada yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırılan motosiklet sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
