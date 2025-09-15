Haberler

Bolu'da Motosiklet Kazası: 4 Polis Yaralı

Güncelleme:
Bolu'da D-100 karayolunda ıslanan yolda motosiklet kazası meydana geldi. İki yunus ekibine ait motosikletler devrildi ve dört polis memuru yaralandı. Olay yerinde müdahale sonrası yaralı polisler hastaneye kaldırıldı.

BOLU'da D-100 karayolunda orta refüjdeki çimlerin sulanması sırasında ıslanan yolda 2 yunus ekibinin kullandığı motosiklet kontrolden çıkarak devrildi. Kazada iki motosiklette bulunan 4 polis memuru yaralandı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında D-100 karayolu Beşkavaklar Mahallesinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden motosikletli 2 yunus ekibi, orta refüjdeki çimlerin sulanması sırasında ıslanan yolda sürücülerinin kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada iki motosiklette bulunan 4 polis memuru yaralandı. Yaralı polisler olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından sağlık ekipleri tarafından sevk edildikleri Köroğlu Devlet Hastanesi ile İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle D-100 karayolunun İstanbul yönü 1 saat ulaşıma kapanırken, ulaşım yan yoldan sağlandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
