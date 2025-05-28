Bolu'da Motosiklet Hırsızlığı Yapan İki Şüpheli Tutuklandı

Bolu'da Motosiklet Hırsızlığı Yapan İki Şüpheli Tutuklandı
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Bolu'da iki motosikletin çalınmasının ardından, şüpheliler T.A. ve İ.Y. yapılan çalışmalar sonucu yakalanarak tutuklandı.

Bolu'da motosiklet hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Merkeze bağlı Seyit Mahallesi'ndeki yediemin otoparkının tel örgüleri kesilerek 2 motosikletin çalınması üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ve çevre araştırması yapan ekipler, şüphelileri tespit etti.

Şüpheliler T.A. (29) ve İ.Y. (17) Düzce'nin Yığılca ilçesinde çaldıkları motosikletlerle yakalandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel
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