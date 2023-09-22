Bolu'da motosiklet hırsızlığı şüphelileri Düzce'de yakalandı

Bolu'da bina önünden motosiklet çalarak Düzce'ye kaçtığı iddia edilen 2 kişi Düzce'de yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İddiaya göre, Dağkent Mahallesi'ne gelen E.A. (22) ve F.A. (24) bina önlerinde keşif yaptı. 2 şahıs mahallede yaptıkları keşfin ardından gece saatlerinde bir apartmanın önünde bulunan motosikleti çaldı. Motosikleti çalan şüpheliler, daha sonra Düzce istikametine ilerledi. Motosikleti çalınan vatandaş durumu polis ekiplerine bildirdi. Olayla ilgili Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı. Şahıslar 6 gün sonra Düzce polisinin radarına takıldı. Yakayı ele veren şüpheliler, Bolu polisi tarafından teslim alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar adliyeye sevk edildi. E.A. ve F.A. sevk edildikleri adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - BOLU