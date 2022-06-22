Minibüsle çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde minibüsle çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı. Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde minibüsle çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Emre Ç. idaresindeki 34 ZT 3142 plakalı minibüs ile Yaşar B. yönetimindeki 06 DJ 0365 plakalı otomobil D-100 Karayolu Yeniçağa kavşağında çarpıştı. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından tedavileri için Gerede Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU İhlas Haber Ajansı / Güncel 3. Sayfa Güncel Haberler

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