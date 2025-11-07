Bolu'da Minibüs, TIR ve Yolcu Otobüsüne Çarptı: Bir Yaralı
Bolu'da Anadolu Otoyolu'nda meydana gelen kazada bir minibüs, TIR ve yolcu otobüsüne çarparak kontrolden çıktı. Kazada minibüs sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
BOLU'da, Anadolu Otoyolu'nda TIR ile yolcu otobüsüne çarpan minibüsün sürücü yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli çıkışındaki viyadük üzerinde meydana geldi. Ankara yönünden İstanbul istikametine giden A.Y. idaresindeki 34 GZK 273 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak F.K. idaresindeki 80 DB 789 plakalı TIR'a ardından savrularak C.A. yönetimindeki 44 AHG 684 plakalı yolcu otobüsüne çarptı. Kazada minibüsün sürücüsü A.Y. yaralandı. Kazanın ardından olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralı sürücü A.Y. ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Yoğunluk oluşan yolda ulaşım, kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla normale döndü.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.