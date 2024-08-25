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Bolu'da minibüs ile traktörün çarpışması sonucu 1'i ağır, 15 kişi yaralandı

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Bolu-Mudurnu kara yolu Topardıç köyü mevkisinde minibüs ile traktörün çarpışması sonucu 1'i ağır, 15 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Bolu'da minibüs ile traktörün çarpışması sonucu 1'i ağır, 15 kişi yaralandı.

Bolu- Mudurnu kara yolu Topardıç köyü mevkisinde R.A. idaresindeki 14 LB 77 plakalı minibüs ile M.G. yönetimindeki 14 ED 238 plakalı traktör çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 1'i ağır 15 kişi, sağlık ekipleri tarafından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi ile Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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