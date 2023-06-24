- Bolu'da minibüs alev topuna döndü

BOLU - Bolu'da motor kısmından yanmaya başlayan minibüs alev topuna döndü.

Yangın, Gerede ilçesi Cankurtaran mevkii İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen minibüs motor kısmından alev aldı. Minibüs, kısa süre içerisinde alevlere teslim oldu. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarla bölgeye polis, itfaiye ve karayolları ekipleri sevk edildi. Yanan minibüsün sürücüsü canını zor kurtarırken, araç küle döndü. İtfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı. Polis ve karayolları ekipleri ise geniş güvenlik önlemi aldı. Aracın yanma anları vatandaş kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.