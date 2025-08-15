Bolu'da Midibüs Yangını Kontrol Altına Alındı

Bolu'da Midibüs Yangını Kontrol Altına Alındı
Güncelleme:
Düzce-Bolu arasında yolcu taşımacılığı yapan bir midibüsün motor kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sırasında midibüste yolcu bulunmuyordu ve hasar meydana geldi.

Düzce-Bolu arasında yolcu taşımacılığı yapan M.B. idaresindeki 81 ACS 184 plakalı yolcu midibüsünün motor kısmında, D-100 kara yolunun Abant Kavşağı kesiminde yangın çıktı.

Yangını kendi imkanlarıyla söndüremeyen sürücü, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

Yolcu bulunmayan midibüste hasar oluştu.

Kaynak: AA / Zafer Göder - Güncel
