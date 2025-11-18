Haberler

Bolu'da Mezarlık Taşınıyor: Baraj Suları Altında Kalacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bolu'da Tekke Barajı'nın inşası nedeniyle Tekkedere köyündeki mezarlık taşınmaya başladı. Baraj, 2026'da su tutmaya başlayacak ve bölgede yaşayanların duygusal anlar yaşadığı taşınma işlemi devam ediyor.

Bolu'da baraj suları altında kalacak mahalledeki mezarlar taşınmaya başlandı.

DSİ tarafından 2014'te yapımına Köroğlu Çayı üzerinde başlanan Tekke Barajı'nın yüzde 90'ı tamamlandı. Tekkedere köyü mevkiinde 2026 yılı sonu itibarıyla su tutmaya başlaması planlanan baraj, Yeniçağa, Gerede ve Dörtdivan ilçelerine içme suyu sağlayacak.

76,50 metre yüksekliğe sahip 56 milyon metreküp su tutma kapasiteli barajla, aynı zamanda 148 bin dekar arazinin sulanması hedefleniyor.

Tekkedere köyü Devren Mahallesi'ndeki 30 hanenin sular altında kalacağı bölgede, yaklaşık 200 kabrin bulunduğu mezarlığı da taşıma işlemi başladı.

Mezarlar, kabirlerde meftun bulunanların yakınları ve müteahhit firma yetkilileri eşliğinde yine bölgede belirlenen başka bir alana naklediliyor.

Taşıma esnasında vefat edenlerin yakınları zaman zaman duygusal anlar yaşıyor.

Mahalle sakini Hatice Yaman, gazetecilere, mezarlıkta dedesi, annesi, babası, kaynanası ve çocuklarının kabirlerinin bulunduğunu, mezarların çıkartılması esnasında duygulandığını ve ağladığını anlattı.

İrfan Yaman da tüm soyunun ve yaşam alanının köy olduğunu dile getirerek, "Sizinle konuşuyorum ama içim berbat. Tüm soyumun mezarları burada. Köye yakın bir yer gösterdiler, oraya taşıyoruz." ifadelerini konuştu.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel
DEM Parti'den Bahçeli'nin 'İmralı'ya giderim' sözlerine ilk yorum

DEM Parti'den Bahçeli'nin "İmralı'ya giderim" sözlerine ilk yorum
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Halil Umut Meler'in kararları Dünya Kupası Elemeleri'ne damga vurdu

Dünya Kupası Elemeleri'ne yakından tanıdığımız hakem damga vurdu
Küçük çocukken kaçırıldığı iddiasına ünlü içerik üreticisinden yanıt

"Çocukken kaçırılıp yetişkin içerik üreticisi yapıldı" iddiası
Ankara'da tabela akımını başlatan genç kız ilk kez konuştu: Rezil ettiler

Ankara'da tabela akımını başlatan genç kız ilk kez konuştu
Seda Sayan müstakbel geliniyle ilk kez karşılaştı

Seda Sayan müstakbel geliniyle ilk kez bir araya geldi
Halil Umut Meler'in kararları Dünya Kupası Elemeleri'ne damga vurdu

Dünya Kupası Elemeleri'ne yakından tanıdığımız hakem damga vurdu
Galatasaray'da ayrılık! Okan Buruk genç isme 'Güle güle' dedi

Çuvalla para verilen isme "Güle güle" dedi
Mbappe ve PSG arasında 663 milyon euroluk savaş

Mbappe ve PSG arasında 663 milyon euroluk savaş
Yasak aşk cinayeti! İç çamaşırıyla kaçarken yakalayıp öldürdü

Evde uygunsuz halde bastı, iç çamaşırıyla kaçarken yakaladı
İbrahim Tatlıses'in yılbaşı sahnesinden kazanacağı ücret ortaya çıktı

Yılbaşı sahnesinden kazanacağı ücret ortaya çıktı
Ekvador'da otobüs kazası: 21 ölü, 40 yaralı

Kontrolden çıkan otobüs kaza yaptı: 21 ölü
Tartıştığı arkadaşını arabada silahla vurdu

Tartışma kanlı bitti! Arkadaşını arabada silahla vurdu
Acun Ilıcalı ikinci kez dede oldu

Ilıcalı ailesinden sürpriz haber! İkinci kez dede oldu
Bahçeli kürsüden İmralı ziyaretini sordu, salonda alkış koptu

Bahçeli kürsüden vekillere sordu, salon bir anda ayağa kalktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.