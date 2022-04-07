Bolu'da meyve ağaçları çiçek açtı
AA - Mehmet Emin Gürbüz - Güncel
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Bolu'da baharın gelmesiyle kent merkezindeki meyve ağaçları çiçek açtı.
BOLU (AA) - Bolu'da baharın gelmesiyle kent merkezindeki meyve ağaçları çiçek açtı.
Zorlu kış şartlarının yaşandığı kentte baharın gelmesiyle hava sıcaklıkları artmaya başladı.
Havaların ısınmasıyla Kültür Mahallesi'ndeki bazı meyve ağaçları çiçek açmaya başladı.
Ağaçları saran beyaz çiçekler, mahalleye bir başka güzellik kattı.
AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel