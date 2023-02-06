Bolu'da, meyhanede silahlı 'hesap' kavgası: 5 yaralı

BOLU'da, bir meyhanede hesap tartışmasının ardından çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan bir meyhanede meydana geldi. İddiaya göre, müşteri Okan Ç. ile çalışan Tugay T. arasında hesap nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından meyhaneden ayrılan Okan Ç., yaklaşık 1 saat sonra Onur Ç., Tevfik Can E, Emrah T. ve kimlikleri belirlenemeyen 2 kişi ile yeniden mekana geldi. Tekrar çıkan tartışmanın büyümesiyle birlikte iki taraf da silahlarını ateşledi. Tevfik Can E.'nin tabanca ile ateş etmesi sonucu meyhane çalışanı Ahmet G. sol ayağından ve Anıl Y. sağ ayağından yaralandı. İş yeri sahibi Özcan A.'nın da silahını ateşlemesi sonucu Onur Ç., Emrah T. ve Okan Ç. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan 5 kişi, hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Olaya karışan 2 şüpheli polis tarafından gözaltına alınırken, kaçan kişilerin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.