Bolu'da meydana gelen kaza güvenlik kamerasında

KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

Bolu'da D-100 kara yolunda meydana gelen ve 4 aracın karıştığı kazanın güvenlik kamera kayıtları ortaya çıktı. Hızla gelen otomobilin çarptığı otomobilin, kavşakta bekleyen otomobillerin üzerine savrulduğu anlar, bir iş yerinin güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.

Mutlu YUCA/BOLU