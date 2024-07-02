Bolu'da meydana gelen kaza güvenlik kamerasında
Bolu'da D-100 kara yolunda meydana gelen ve 4 aracın karıştığı kazanın güvenlik kamera kayıtları ortaya çıktı. Hızla gelen otomobilin çarptığı otomobilin, kavşakta bekleyen otomobillerin üzerine savrulduğu anlar, bir iş yerinin güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.
KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA
Bolu'da D-100 kara yolunda meydana gelen ve 4 aracın karıştığı kazanın güvenlik kamera kayıtları ortaya çıktı. Hızla gelen otomobilin çarptığı otomobilin, kavşakta bekleyen otomobillerin üzerine savrulduğu anlar, bir iş yerinin güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.
Mutlu YUCA/BOLU