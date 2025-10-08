Haberler

Bolu'da Metamfetamin Operasyonu: 7 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

Güncelleme:
BOLU'da polisin kontrol noktasında durdurup arama yaptığı otomobilde, gizli bölmelerde 7 kilo 150 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan İran uyruklu sürücü tutuklandı.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bir araç şüphe üzerine durduruldu. Narkotik köpeği arama sırasında aracın alt kısmına tepki verdi. Bunun üzerine otomobilin lastikleri söküldü. Ekipler, aracın alt kısmına yapılan gizli bölmelerde 7 kilo 150 gram metamfetamin ele geçirdi. İran uyruklu araç sürücüsü P.S.A. gözaltına alındı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.

Haber-Kamera: Mutlu YUCA-Zübeyde ÖZMEN/BOLU,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
