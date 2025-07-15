Bolu'da Medikal Fabrikasında Yangın Çıktı
Bolu'nun Karacasu beldesinde bulunan bir medikal fabrikasında, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangına müdahale için bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Bolu'da medikal fabrikasında çıkan yangını söndürme çalışmaları başlatıldı.
Karacasu beldesi Büyük Berk Mahallesi mevkisinde faaliyet gösteren bir medikal fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, orman işletme ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.
Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel