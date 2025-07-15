Bolu'da Medikal Fabrikada Yangın Kontrol Altına Alındı

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Bolu'daki bir medikal fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle çevredeki 5 ev tedbir amaçlı tahliye edildi. Fabrikada büyük çapta hasar meydana geldi.

Bolu'da medikal fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Karacasu beldesi Büyük Berk Mahallesi mevkisinde faaliyet gösteren bir medikal fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, orman işletme ve sağlık ekibi sevk edildi.

Bölgede etkili olan rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede büyüdü.

Bu arada, fabrika yakınında bulunan 5 ev tedbir amaçlı tahliye edildi.

Öte yandan, çalışmalar sırasında yoğun dumana maruz kalan personele ayran ikram edildi.

Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı.

Soğutma çalışması sürdürülen fabrikada büyük çapta hasar oluştu.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel
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