Bolu'da 'Maydonoz Döner' Operasyonu: 6 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

BOLU'da, 'Maydonoz Döner'e yönelik düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 6 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'nin finansal yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 'Maydonoz Döner' zincirine yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, 5'i Bolu'da, 1'i Samsun'da olmak üzere 6 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Y.A. (27), R.A. (31), Y.D. (35), M.Y.G. (33), E.A. (30) ve N.K. (48), Bolu Adliyesi'ne sevk edildi.

Haber: Oğuzhan EKE - Kamera: Zübeyde ÖZMEN/BOLU,