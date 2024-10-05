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Bolu'da Market Gaspı: Şüpheli Tutuklandı, Anlar Kamerada

Bolu'da Market Gaspı: Şüpheli Tutuklandı, Anlar Kamerada
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Bolu'da bir markette kasiyeri bıçakla tehdit ederek para gasbeden 20 yaşındaki I.D., emniyet işlemlerinin ardından tutuklandı. Gasp anı güvenlik kameralarına yansıdı.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI, GASP ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Bolu'da markette kasiyeri bıçakla tehdit edip, kasadaki paraları gasbeden I.D. (20), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Şüphelinin kasadaki paraları gasbettiği anlar ise güvenlik kamera görüntülerine yansıdı. Şüphelinin kasiyerin yanına giderek elindeki bıçağı göstererek kasadaki paraları aldığı ve kasiyerin korku dolu bakışları güvenlik kamerası görüntülerinde yer aldı.

Mutlu YUCA/ BOLU,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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