Bolu'da marangozu soyan hırsız yakalandı

Bolu'da bir marangozhaneden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli yakalanarak adliyeye sevk edildi.

-olu'da marangozu soyan hırsız yakalandı

BOLU - Bolu'da marangozhaneden hırsızlık yaptığı tespit edilen şüpheli, yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Borazanlar Mahallesi'nde bulunan bir marangozhaneden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, hırsızlık yapıldığı iddia edilen işyeri ve çevresinde bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemelerde hırsızlık olayını gerçekleştiren kişinin E.B. olduğu tespit edildi.

E.B., polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.