Bolu'da Mantar Toplarken Havan Topu Mermisi Bulundu
Bolu'da mantar toplamakta olan kişiler ormanda havan topu mermisi buldu. Jandarma ekipleri, mermiyi güvenli bir şekilde imha etti.
BOLU'da ormana mantar toplayan kişiler havan topu mermisi buldu. Havan topu mermisi, jandarma ekipleri tarafından patlatılarak imha edildi.
Hamzabey köyü mevkisindeki ormana mantar toplamaya giden kişiler ağaçların altında havan topu mermisi bulunca jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Jandarma, çevresinde güvenlik önlemi aldığı patlamamış havan topu mermisini, yerinde imha etti.