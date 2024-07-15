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Bolu'da Mangal Kömürü Üretim Tesisi Yangını Söndürüldü

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Bolu'da Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan mangal kömürü üretim tesisi, üretim esnasında çıkan yangın sonucu itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle tesiste hasar meydana geldi.

Bolu'da mangal kömürü üretim tesisinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Organize Sanayi Bölgesi 5. Cadde üzerinde mangal kömürü üretim tesisinde üretim esnasında yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri çıkan yangına kısa süre içerisinde büyümeden kontrol altına alarak söndürdü.

Yangında tesiste hasar meydana geldi.

Kaynak: AA / Güncel

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