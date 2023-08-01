Bolu'da Makarna Fabrikasında İş Kazası: Bir İşçi Hayatını Kaybetti
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Türkiye'nin önde gelen bir makarna firmasının Bolu'daki fabrikasında, forkliftten üzerine malzeme düşen işçi Nurten Çetin hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
HIZIR İLYAS YILDIRIM
Türkiye'nin önde gelen bir makarna firmasının Bolu'daki fabrikasında, forkliftten üzerine malzeme düşen işçi Nurten Çetin hayatını kaybetti.
Olay, dün öğleden sonra Bolu'daki makarna üretim fabrikasında meydana geldi. Fabrikada çalışan işçilerden 44 yaşındaki Nurten Çetin, malzeme yüklü forkliftin altından geçmek istediği esnada iş kazası yaşandı. Forkliftten devrilen malzemenin altında kalan Çetin'in mesai arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri geldi. Çetin'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Çetin'in cenazesi Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından ambulansla Bolu İzzet Baysal Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.