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Bolu'da Madende Feci Kaza: İşçi Hayatını Kaybetti

Bolu'da Madende Feci Kaza: İşçi Hayatını Kaybetti
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Bolu'da kapalı bir maden ocağına bakım yapmaya giren İsa Ceylan, vagonlar arasına sıkışarak yaşamını yitirdi. Olay sonrası jandarma ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

BOLU'da kapalı olan madene, tek başına, bakım yapmaya giren İsa Ceylan (38), yerin 150 metre altında çalışırken vagonların arasına sıkışıp yaşamını yitirdi.

Olay, saat 13.30 sıralarında, Mengen ilçesi Gökçesu beldesindeki özel şirkete ait maden ocağında meydana geldi. Maden işçisi İsa Ceylan, bakım yapmak için kapalı olan, üretim yapılmayan kömür ocağı madenine girdi. Tek başına, yerin 150 metre altında bakım çalışması yapan Ceylan, maden ocağında iki vagonun arasına sıkışıp, hayatını kaybetti.

İsa Ceylan uzun sıra dışarı çıkmayınca, madenin bekçisi yetkililere haber verdi. İhbar üzerine sağlık ve jandarma ekipleri ile kurtarma çalışması için beldedeki diğer ocaklarda çalışan işçiler, bölgeye sevk edildi. Maden işçileri, ocakta vagonların arasına sıkışan işçinin cansız bedenini alıp, dışarı taşıdı. Jandarma ve Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından İsa Ceylan'ın cansız bedeni, otopsi için Mengen Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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